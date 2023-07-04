Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Польша признала невозможность открыть центр по ремонту украинских Leopard из-за нехватки деталей
Есть и другие причины задержек открытия.
рекомендации
-15% на iPhone SE 2022 = оч дешево, надо брать
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
4К телевизоры до 20.000р - целая гора от 50"
iPhone 14 по цене 12го - смотри
-32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр
MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри

Не так давно было новость о том, что из-за внутренних разногласий между Германией и Польшей, центр по ремонту повреждённых Leopard 2, отправленных украинской армии, на польских территориях так и не открыли. В связи с этим подбитые украинские танки попросту ожидают решений со стороны союзников.

реклама

Как заявил Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, он в курсе имеющейся проблемы и она в основном упирается в нехватку запчастей для ремонта техники. Тем не менее, Польша всё же рассчитывает, что запустить центр для ремонта немецких танков получится.

Помимо этого есть и другие вопросы, которые стороны не решили между собой. Польское правительство ожидает ответов от Польской оборонно-промышленной группы и немецкой стороны, которая должна соответствующим образом приготовить все процедуры.

рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
-120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI RTX 4070 за копейки в Регарде
-30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке
В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
-20000р на 4080 MSI Suprim X
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
-30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Есть и другие спорные моменты, которые обозначили иностранные средства массовой информации. Они связаны с проправительственной компанией Grupa Zbrojeniowa, загнавшей слишком высокий ценник за ремонт немецких танков, который оплачивать должны как раз таки за счёт казны Германии.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#украина #польша #leopard 2 #leopard
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Запад не выполнил своё обещание по обучению украинских пилотов на F-16 - Кулеба
Американский генерал Марк Милли сообщил примерные сроки окончания украинского контрнаступления
Украина отказалась от закупки китайских дронов, чтобы не портить отношения с США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин вышел на связь и анонсировал "новые победы"
13
Почему мы не увидим схватки F-16 против Су-35 над Донбассом, и почему воздушный бой ушёл в прошлое
12
Украинские танкисты специально ломают Leopard 2 и наезжают на мины, чтобы не идти в бой
7
Зеленский подтвердил, что Россия нанесла удар по зданию СБУ в Сумах
1
Eurasian Times: российский «Аллигатор» Ка-52 превратился в «неуязвимого» охотника за Leopard-2
1
Шойгу: Россия уничтожила 16 Leopard 2 за месяц, а Oryx даёт другие цифры
3
В Германии отказались поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, чтобы избежать ударов по России
6
В Германии заявляют, что страна не должна навсегда отказываться от российского газа
10
Разработчик отечественной ОС «Альт» займётся развитием и продвижением свободной архитектуры RISC-V в России
+
Tesla удалось превзойти ожидания аналитиков в сфере поставок электромобилей во втором квартале
+
Spiegel: Германия и Польша не могут договориться по цене ремонта танков для Украины
4
Российские танкисты "разбираются" с опорными пунктами ВСУ, используя новую тактику
+
ЧВК Вагнер закрывает все пункты приёма добровольцев в России
5
Евросоюз и Япония расширят сотрудничество в сфере производства полупроводниковых компонентов
+
Все видеокарты RTX 4000 подорожают в Китае на 4-5%: RTX 4090 будет стоить на $100 дороже
10
Разъём питания 12V-2×6 придёт на замену 12VHPWR и будет поддерживать видеокарты мощностью от 150 Вт
22
Германия и Польша не могут договориться о стоимости ремонта Леопардов из-за 10-кратной разницы цены
3
Рафаэль Гросси заявил, что не видел никакой подготовки подрыва Запорожской АЭС с российской стороны
1
Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus
1
В Ватикане признали, что на текущий момент не имеют плана по прекращению боевых действий
1

Популярные статьи

Нацизм и двуличие - суровые будни GSC
23
7 поцессоров прошлых поколений, которые можно смело покупать в новый компьютер в 2023 году
31
Выбираю геймерский телевизор для себя – что купить для вывода игр с компьютера и PlayStation 5
12
8 серьезных ошибок, которые я совершил при апгрейде игрового компьютера за последние три года
63
Фильмы по комиксам времен, когда Marvel и DS еще все не испоганили
6
Флешка, которая создаст проблемы - USB killer и Bad USB
6
Итоги гоночного уик-энда 1-2 июля
2
Обзор б/у iPhone 7 Plus 64Gb за 7000 рублей в 2023 году
44
Гайд: легкий заработок на летней распродаже Steam
2
Проблема мигрантов в Европе и США, и её грамотное решение
13

Сейчас обсуждают

Sergei Semagov
02:12
Если на войну то только с чвк. Вагнер. Реальные патриоты народа. Как Фургало.
Зеленский подтвердил, что Россия нанесла удар по зданию СБУ в Сумах
Sergei Semagov
02:12
Пригожин сила. !)
Зеленский подтвердил, что Россия нанесла удар по зданию СБУ в Сумах
tana
02:03
Женщина вступила в брак со своей кошкой, чтобы помешать своему домовладельцу заставить ее избавиться от животного https://www.gazeta.ru/style/news/2022/04/25/17633006.shtml
Мэр мексиканского города совершил акт бракосочетания с крокодилом, чтобы принести удачу народу
Геннадий Потехин
01:59
Великолепная идея! Сейчас же начинаю действовать по схеме!
Гайд: легкий заработок на летней распродаже Steam
Алёшка Десятов
01:53
Нууу ддр6 вряд ли, с оперативной все сложнее и дольше. остальное как раз будет таким же топом только вышедшим, как моя текущая сборка, она уедет в топку, на базовые задачи, а я куплю лучшую.
8 серьезных ошибок, которые я совершил при апгрейде игрового компьютера за последние три года
Алёшка Десятов
01:51
Мне нет. Я работаю с 3D, видео, фото, в общем контентом, там за железом бесконечная гонка. Я апгрейжусь раз в 4 поколения, как раз выходит что-то принципиально новое. Если трехлетней давности, то я л...
8 серьезных ошибок, которые я совершил при апгрейде игрового компьютера за последние три года
eai
01:50
Купил когда-то несколько лет назад 1 Тб сата ссд WD рассчитывая поставить на него win 10, да так и не использовал. До сих пор сижу на семерке и старом ссд. Справедливости ради тогда начался майнинг на...
8 серьезных ошибок, которые я совершил при апгрейде игрового компьютера за последние три года
32Влад32
01:36
Уши ему от мертвого осла верните.
Экс-мэр Ижевска подарил местной больнице подарки, но спустя время потребовал всё вернуть
LiliyаКim
01:35
Играй музыкант,играй!!!
Зеленский подтвердил, что Россия нанесла удар по зданию СБУ в Сумах
32Влад32
01:34
Он не дурак. Он сволочь. Американский сукин сын. Крым нужен не ему. Это США нужен непотопляемый авианосец. Зеле продал свою душу штатам.
Зеленский: Без возвращения Крыма боевые действия не закончатся
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем