Не так давно было новость о том, что из-за внутренних разногласий между Германией и Польшей, центр по ремонту повреждённых Leopard 2, отправленных украинской армии, на польских территориях так и не открыли. В связи с этим подбитые украинские танки попросту ожидают решений со стороны союзников.
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Как заявил Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, он в курсе имеющейся проблемы и она в основном упирается в нехватку запчастей для ремонта техники. Тем не менее, Польша всё же рассчитывает, что запустить центр для ремонта немецких танков получится.
Помимо этого есть и другие вопросы, которые стороны не решили между собой. Польское правительство ожидает ответов от Польской оборонно-промышленной группы и немецкой стороны, которая должна соответствующим образом приготовить все процедуры.
Есть и другие спорные моменты, которые обозначили иностранные средства массовой информации. Они связаны с проправительственной компанией Grupa Zbrojeniowa, загнавшей слишком высокий ценник за ремонт немецких танков, который оплачивать должны как раз таки за счёт казны Германии.