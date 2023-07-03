Этим они срывают открытие центра по ремонту техники.

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Издание Der Spiegel пишет, что Германия и Польша уже как два месяца не могут договориться об открытии центра ремонта и обслуживания танков Leopard 2, предоставленных Украине. Таким образом они фактически срывают ремонт украинских танков.

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В конце апреля стало известно, что Германия откроет в Польше ремонтный завод для восстановления поврежденных немецких танков Leopard, переданных Украине. Между странами было подписано соответствующее соглашение. Источники издания пишут, что в срыве открытия ремонтной базы прослеживается фактическая вина Польши.

Спустя два месяца ремонтная база открыта не была, так как страны не могут договорится о структуре совместного предприятия. Более того, польская компания Grupa Zbrojeniowa, фактически зависимая от правительства страны, выставила космические цены на ремонт техники, тем самым замедлив реализацию проекта.

По задумке, Германия должна взять на себя финансовую ответственность за ремонт танков. Только вот польская компания хочет получать 100 тысяч евро за первичную диагностику танка, когда немецкие компании за такую работу берут 12 тысяч евро. К тому же Grupa Zbrojeniowa отказывается брать на себя какую-либо ответственность, предоставляя гарантии на ремонт танков.

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На текущий момент Украина уже отправила в Польшу танки, нуждающиеся в ремонте.