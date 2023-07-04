Ситуация с подготовкой к поставке истребителей не особо продвигается.

Вопрос поставок американских истребителей F-16 остро стоял всю зиму и осень, однако уже летом стало известно, что украинская армия всё же получит западную авиационную технику. Правда, пока что процесс подготовки особо не продвигается.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телеэфире заявил, что вопреки обещаниям западных союзников начать подготовку украинских пилотов по эксплуатации F-16 в июне, никаких шагов для этого предпринято не было. Украинский чиновник предполагал, что украинцы получат американские истребители уже в первые месяцы 2024 года, только теперь сроки немного смещаются.

По словам украинского министра, в своих расчётах он учитывал начало обучения украинских лётчиков уже в июне, как это обещали союзники. Помимо этого необходимо обучить инженеров, подготовить инфраструктуру, принять необходимые правовые решения для передачи истребителей.

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Дмитрий Кулеба добавил, что он не видит политических причин для искусственного торможения процесса поставок, отмечая сложность процедуры и требуемую координацию многих элементов.