Вопрос поставок американских истребителей F-16 остро стоял всю зиму и осень, однако уже летом стало известно, что украинская армия всё же получит западную авиационную технику. Правда, пока что процесс подготовки особо не продвигается.
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телеэфире заявил, что вопреки обещаниям западных союзников начать подготовку украинских пилотов по эксплуатации F-16 в июне, никаких шагов для этого предпринято не было. Украинский чиновник предполагал, что украинцы получат американские истребители уже в первые месяцы 2024 года, только теперь сроки немного смещаются.
По словам украинского министра, в своих расчётах он учитывал начало обучения украинских лётчиков уже в июне, как это обещали союзники. Помимо этого необходимо обучить инженеров, подготовить инфраструктуру, принять необходимые правовые решения для передачи истребителей.
Дмитрий Кулеба добавил, что он не видит политических причин для искусственного торможения процесса поставок, отмечая сложность процедуры и требуемую координацию многих элементов.