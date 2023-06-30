Стране отказывали в американских ракетах этого типа из-за их дефицита.

С того момента, как Украина начала требовать от запада предоставить им дальнобойные ракеты, в первую очередь речь шла об американских ракетах ATACMS, запускаемых с M142 HIMARS и на дальность поражения цели до 300 километров. В американское правительстве неоднократно упоминали дефицит ракет данного типа, а возможность опасения нанесения украинской армией целевых ударов по российским территориям на тот момент вызывала опасения. Тем не менее, даже после предоставления ракет Storm Shadow, украинские чиновники продолжают просить дать им американские ракеты.

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Издание The Wall Street Journal пишет, что в последнее время на верхах Белого дома всё чаще стали поступать положительные сигналы касаемо поставок ATACMS, связанные с необходимостью усилить украинскую армию. Высокопоставленный чиновник из Пентагона, на которого ссылалось издание, подтвердил эту информацию.

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Пресс-секретарь Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Патрик Райдер заявил, что ему ничего не известно о готовящихся поставках ATACMS для Украины.