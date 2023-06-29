Информация о разных мерах предосторожности у российского президета фактически подтвердилась.

Вчера российский президент Владимир Путин прибыл в Дербент для участия в совещании по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе. В тот день мусульмане праздновали исламский праздник Курбан-байрам и Путин по своей инициативе вышел к людям, охотно здоровавшись, делая фотографии со всеми встречающими его людьми. Это стало чем-то удивительным, учитывая, что все прошлые президентские визиты зачастую ограничивались минимальным контактом с местным населением.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин вышел к людям вопреки «санитарно-эпидемиологическому режиму», установленную к нему по рекомендациям специалистов и, как уточнил Песков, по понятным причинам.

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Стоит отметить, что своим заявлением Песков фактически подтвердил ранние новости, ещё в эпоху COVID-19, где говорились о специальных мерах санитарно-эпидемиологической предосторожности, действующих у российского президента. Тогда же была информация, что он перед проведением парада Победы на 9 мая проверяет всё своё окружение, включая ветеранов Второй мировой войны.