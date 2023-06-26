Несколько дней назад Береговая охрана Соединённых Штатов Америки подтвердила крушение батискафа «Титан», в результате чего погиб весь экипаж из пяти человек. Некоторые из них имели внушительное финансовое состояние. Уточняется. что их гибель могла наступить в первые часы погружения батискафа.
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Вчера Контр-адмирал Береговой охраны Джон Могер на брифинге заявил, что его ведомство приступает к расследованию обстоятельств катастрофы батискафа «Титан» в Атлантическом океане. Официально поисково-спасательная операция была окончена ещё на моменте обнаружения обломков в районе потонувшего судна «Титаник», которых до этого момента на дне не было обнаружено.
Главой комиссии по расследованию ситуации назначен капитан Джейсон Ньюбауэр, уже заявивший, что расследование находится на стадии сбора свидетельств при участии канадских коллег. Следующим шагом будет опрос свидетелей. Основной целью расследования является попытка установить причины, приведшие к этой катастрофе.
В ходе расследования специальная комиссия может рекомендовать компетентным органам привлечь к ответственности лиц, виновных в катастрофе.