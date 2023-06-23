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В США подтвердили гибель экипажа батискафа «Титан», среди которого были миллионеры
Они хотели посмотреть на затонувший «Титаник» вблизи.
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Компания OceanGate Expeditions организовывает экстремальные туры с погружением к затонувшему 111 лет назад кораблю «Титаник», причём такое удовольствие себе может позволить не каждый, ведь билет на дно Атлантического океана стоит 250 тысяч долларов.

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Очередной экипаж, погрузившейся на дно океана в батискафе «Титан», был объявлен пропавшим 19 июня, а связь с ними прервалась ещё за сутки до этого - всего после 1 часа и 45 минут спустя отправки. У экипажа был запас кислорода на три дня, поэтому время у них шло на часы. Береговая охрана Соединённых Штатов Америки приступила к поискам пропавшего батискафа, но, увы, они оказались безуспешными. Есть информация и о том, что если бы даже нашли пропавший экипаж, спасти его бы не удалось: в мире всего пять подводных лодок, способных погрузиться так глубоко, а их транспортировка заняла бы больше времени, чем было у туристов.

Ближе к ночи 22 июня компанией-организатором туров было официально объявлено, что экипаж погиб. Береговая охрана нашла неопознанные обломки в 200 метрах от тыловой части затонувшего корабля «Титаник», а характер повреждений батискафа указывал на направленный внутрь взрыв. Останки туристов найти, скорее всего, уже не получится.

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Среди членов экипажа было пять человек: генеральный директор OceanGate Стоктон Раш, французский исследователь-океанолог и бывший капитан военно-морских сил Франции Поль-Анри Нарголе(выполнял роль гида), бизнесмен из Великобритании и Объединённых Арабских Эмиратов Хэмиш Хардинг и вице-президент Engro Corporation Шахзад Давуд.

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#сша #титаник #титан
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