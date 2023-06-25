Путин лично гарантировал выезд Пригожину.

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По итогам вооружённого мятежа, организованного основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, между российским правительством и бизнесменом при содействии белорусского президента Александра Лукашенко установлены договорённости для предотвращения конфликта между сторнами и деэскалации ситуации.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков раскрыл подробности договора между сторонами. Известно, что дело на Евгения Пригожина за организацию вооружённого мятежа, по которому ему грозило от 12 до 20 лет лишения свободы, будет закрыто, а бизнесмен выедет в Белоруссию. Путин лично гарантировал Пригожину право на выезд в дружественную для России страну. Песков уточнил, что не имеет понятия, кем будет работать бизнесмен после выезда из России.

Бойцы ЧВК «Вагнер», отказавшиеся принимать участие в мятеже, получат возможность подписать контракт с Министерством обороны России. Дальнейшая судьба частной военной компании, которая останется без Пригожина, пока что неизвестна.

Никаких кадровых перестановок в российском оборонном ведомстве не произойдёт, потому что они являются прерогативой президента. Песков не в курсе, поднималась ли данная тема на переговорах между сторонами.

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Стоит напомнить, что ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил об отказе от преследования бойцов ЧВК «Вагнер» российскими властями.