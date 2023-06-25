Действующая могла бы придумать как наказать мятежников.

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Вчера поздним вечером стало известно, что белорусский президент в течение дня вёл переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Стороны смогли найти консенсус, который одобрил российский президент Владимир Путин. Как объяснил позже Александр Лукашенко, частная военная компания получила абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки с гарантиями.

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Несмотря на это, всё же можно допустить, что прошедший «марш» наёмников не останется забытым для российского правительства и бойцов частной военной компании будут преследовать. Однако, как заверяет пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, их никто не собирается преследовать, учитывая заслуги на фронте и героические подвиги.

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На текущий момент ЧВК силы «Вагнер» выходят из российских городов, отправляясь в тыловые лагеря. Дальнейшая судьба частной военной компании, учитывая произошедшую ситуацию, Евгением Пригожиным не комментировалась. Но можно понять, что теперь всё не будет как прежде для частной военной компании её бойцов.