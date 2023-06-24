Сегодня поздним вечером появилась информация о том, что белорусский президент Александр Лукашенко в течение всего дня вёл переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и, с согласия российского президента Владимира Путина, стороны нашли консенсус.
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Лукашенко рассказывает, что ЧВК «Вагнер» был предоставлен абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов. Стоит отметить, что Пригожин до этого рассказывал о попытках российского правительства уничтожить частную военную компанию. После его «марша справедливости» на «пригожинские» медиа-ресурсы обрушились блокировки, а он сам стал фигурантом уголовного дела, по которому лишиться свободы на 12-20 лет.
Основатель ЧВК «Вагнер» подтвердил информацию о достижении соглашения между сторонами, отметив, что ситуация была на границе пролития русской крови с одной из сторон, поэтому её нужно было остановить. Колонны военной техники с наёмниками постепенно покидают российские города, прощаясь с мирным населением, наблюдавшим за так называемым маршем.