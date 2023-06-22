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Утром 22 июня стало известно, что украинские силы нанесли удар по Чонгарскому мосту в Крыму, который находится на границе с Херсонской областью. Через него российская армия перевозила свою технику, когда это было необходимо. Предположительно удар был нанесён поставленными Великобританией ракетами Storm Shadow, взрывотехники пытаются более точно определить тип боеприпаса.
Владимир Сальдо утверждает, что на восстановление полной работоспособности моста необходимо не больше нескольких дней. Есть информация о «прошитом» насквозь дорожным полотне моста.
В 2014 году мост был заминирован украинскими военными как ответ на вход российских войск в Крымский полуостров. Накануне 24 февраля 2022 года в средствах массовой информации писали о разминировании моста, через который уже после прошла российская техника.
Стоит напомнить, что недавно Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в случае удара британскими ракетами Storm Shadow по объектам в Крыму, будут нанесены удары по центрам принятия решений.