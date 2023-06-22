Предположительно мост повредили ракетами Storm Shadow.

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри

iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti





реклама

Утром 22 июня стало известно, что украинские силы нанесли удар по Чонгарскому мосту в Крыму, который находится на границе с Херсонской областью. Через него российская армия перевозила свою технику, когда это было необходимо. Предположительно удар был нанесён поставленными Великобританией ракетами Storm Shadow, взрывотехники пытаются более точно определить тип боеприпаса.

Владимир Сальдо утверждает, что на восстановление полной работоспособности моста необходимо не больше нескольких дней. Есть информация о «прошитом» насквозь дорожным полотне моста.

В 2014 году мост был заминирован украинскими военными как ответ на вход российских войск в Крымский полуостров. Накануне 24 февраля 2022 года в средствах массовой информации писали о разминировании моста, через который уже после прошла российская техника.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Стоит напомнить, что недавно Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в случае удара британскими ракетами Storm Shadow по объектам в Крыму, будут нанесены удары по центрам принятия решений.