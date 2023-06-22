Произошла она в прошлом месяце - 29 мая.

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В прошлом месяце, 29 мая, по заявлению разных российских источников, стало известно об российских атаках на Киев, в том числе по штаб-квартире Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Представитель украинской разведки Андрей Юсов подтвердил в интервью изданию The Economist, что такие атаки действительно проводились Россией, но поставленные противником цели достигнуты не были, а разведчики не приостановили свою работу ни на час. Стоит отметить, что после проведённой российской атаки на здание украинской разведки, глава ведомства Кирилл Буданов перестал принимать участие в телемарафонах и других мероприятиях, из-за чего появились слухи о его тяжёлом ранении.

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В Украине успокоили людей, что с начальником украинской разведки всё хорошо. Недавно же было опубликовано видео, на котором Кирилл Буданов после долгого затишья принял участие в телеэфире. Нюанс в том, что на кадрах пользователи заметили появившуюся лысину у главы украинской разведки, а также «надутую форму головы», что сразу связали с работой нейросетей.