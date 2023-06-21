Его уже записали в список погибших, как и Залужного.

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Уже более месяца начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины не появляется в медиа-пространстве, из-за чего всё чаще стали говорить о его гибели в результате российского ракетного удара по штабу украинской разведки, где мог находится Кирилл Буданов.

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Однако вчера он вышел в телеэфир, где ответил на ряд вопросов, в том числе про информацию о своей предполагаемой смерти. Буданов заявил, что всё это является фейком для вызова определённой реакции у аудитории, но недоработанным. В пример он приводит ситуацию с бывшим украинским депутатом, обвинённом в государственной измене, который изначально сообщал о его смерти, после о воскрешении, за которой последовала кома.

Сам же Буданов сказал, что с ним всё хорошо. Примечательно, что на видео можно заметить небольшие изменение во внешности главы украинской разведки: он теперь лысый.

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Не так давно в официальном Facebook канале Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины было опубликовано видео, где Валерий Залужный проводит совещание одной из группировок украинских войск, находящейся в горячей точке, где проходят ожесточённые бои.