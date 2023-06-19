Издание Politico пишет, что Республиканская партия Соединённых Штатов, имеющая представителей в комитете по бюджетным ассигнованиям, заблокировала в Конгрессе инициативу по выделению 2,5 миллиардов долларов на производство ракет для Украины.
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Politico подчёркивает, что сумма была запрошена лично американским президентом Джо Байденом при содействии Пентагона. Он делал акцент на том, что эти средства необходимы для снабжения ракетами Вооружённых сил Украины и подготовки американской армии к возможному конфликту с Китаем.
Однако теперь в Конгрессе, где активно работают над сокращением расходов, вычеркнут из бюджетного плана 2024 года выделение средств на ракеты.
Речь идёт об аргументированном отказе, не связанном с политическими причинами для такого решения. В Конгрессе придерживаются мнения, что Министерство обороны Соединённых Штатов Америки не имеет точного плана действий по закупке ракет на эту сумму у производителей, то есть не рассчитало имеющиеся в стране производственные мощности и стоимость многолетней программы.