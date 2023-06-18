Но из-за этого запад поставляет больше оружия.

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Ещё в начале боевых действий российское правительство ставило перед собой ряд задач по Украине, одна из которых - «демилитаризация», была упомянута пресс-секретарём российского президента Дмитрием Песковым.

реклама

По словам российского чиновника, Россия во многом уже выполнила поставленную задачу по «демилитаризации» Украины. Нюанс в том, что теперь украинская армия с отсутствием отечественного оружия зависит от западного, а запад всё больше наращивает своё участие в конфликте - заявил он в интервью RT Arabic.

Дмитрий Песков уверен, что своими действиями западными страны под руководством Соединённых Штатов Америки становятся участниками конфликта и тем самым затягивают его завершение, заставляя Россию предпринимать более решительные меры.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой -30% на стиралку Бош 4 серии Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Стоит отметить, что украинский оборонно-промышленный комплекс, как и собственные запасы советского оружия, у украинцев были невелики, поэтому и зависимость от западных поставок во время прямой конфронтации с Россией играет существенную роль. И пока западные страны готовы поставлять Украине оружие, сложно говорить о какой-либо «демилитаризации»