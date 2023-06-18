Ещё в начале боевых действий российское правительство ставило перед собой ряд задач по Украине, одна из которых - «демилитаризация», была упомянута пресс-секретарём российского президента Дмитрием Песковым.
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По словам российского чиновника, Россия во многом уже выполнила поставленную задачу по «демилитаризации» Украины. Нюанс в том, что теперь украинская армия с отсутствием отечественного оружия зависит от западного, а запад всё больше наращивает своё участие в конфликте - заявил он в интервью RT Arabic.
Дмитрий Песков уверен, что своими действиями западными страны под руководством Соединённых Штатов Америки становятся участниками конфликта и тем самым затягивают его завершение, заставляя Россию предпринимать более решительные меры.
Стоит отметить, что украинский оборонно-промышленный комплекс, как и собственные запасы советского оружия, у украинцев были невелики, поэтому и зависимость от западных поставок во время прямой конфронтации с Россией играет существенную роль. И пока западные страны готовы поставлять Украине оружие, сложно говорить о какой-либо «демилитаризации»