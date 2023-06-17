Во время проходящего Петербургского международного экономического форума российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с ядерным арсеналом России. Он подчеркнул, что теоретически российская армия может применить ядерное оружие, если будет представлена угроза существования России.
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Российский президент ответил и на призывы Соединённых Штатов Америки сесть за стол переговоров по поводу сокращения ядерных арсеналов стран. Ответ Путина был короток: «хрен им», или, если говорить экономическими терминами, то «это наше конкурентное преимущество»
Казалось бы, столь категоричный ответ исключает возможность переговоров со штатами, однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Он не увидел в выражениях Путина прямого отказа от переговоров, подчеркнув, что Россия готова к обсуждению этого вопроса.
Стоит отметить, что ядерный арсенал России действительно переваливает арсеналы стран-участников НАТО. Хотя на сколько это является существенный преимуществом - тот ещё вопрос, ведь в случае применения ядерного оружия, мериться количеством выпущенных ядерных боеголовок не имеет смысла: последствия будут ощутимы для планеты и её населения от одного попадания.