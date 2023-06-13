Не так давно Министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, в соответствии с которым все российские добровольцы, участвующие в боевых действиях на украинских территориях, должны подписать контракт с российским оборонным ведомством.
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отказался подписывать какие-либо контракты с Министерством обороны России, отметив, что подготовка наёмников на уровень выше, чем в ряде военных частей российской регулярной армии. По мнению Пригожина, приказы Шойгу распространяются только на российских военных и служащих в министерстве, но не на добровольцев. Коммуникацию и согласование своих действий с Министерством обороны России основатель ЧВК «Вагнер» тоже подчеркнул, поэтому необходимости в дополнительных контрактах он не видит.
Депутат Государственной думы Виктор Соболев, имеющий звание генерала российской армии, пригрозил, что все добровольцы, которые не захотят подписывать контракты с Министерством обороны России, будут отправлены домой. Он добавил, что Вооружённые должны иметь чёткую организационно-штатную структуру в условиях военных действий.