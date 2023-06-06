Бывший офицер разведки морской пехоты Соединённых Штатов Америки Скотт Риттер рассказал о тяжёлом состоянии Главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного, который был ранен в результате ракетного удара под Херсоном по одному из командных пунктов в окрестностях города.
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По словам Риттера, серией высокоточных ракетных ударов по Киеву, россиянам удалось ликвидировать некоторых сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины и даже тех, которые находились в бункерах.
Информация о тяжёлом состоянии украинского главнокомандующего появилась ещё в мае. Тогда была информация об осколочных ранениях Залужного и полученной травме головы, из-за чего его, скорее всего, придётся заменить.
Стоит отметить, что если бы Валерий Залужный действительно находился в состоянии с малыми шансами на выживание, то украинские власти могли бы произвести смену кадров, чтобы максимально быстро замять ситуацию. Так, например, когда 18 января 2023 года в Броварах упал вертолёт, где находился Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, уже совсем скоро было объявлено о его гибели и экипажа.