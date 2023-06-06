ISW: В Кремле пока не знают, как реагировать на ситуацию в Белгородской области
Аналитический центр Institute for the Study of War пришёл к выводу, что пока Кремль не имеет определённой политики по противодействию трансграничным рейдам украинских диверсантов через российские границы, в частности в Белгородской области.
Имеются противоречивые данные от российских официальных лиц и по ситуации в Новой Таволжанке, которые говорят об отсутствии координируемой связи между гражданскими государственными служащими и военным руководством. Ситуацию с диверсиями на российских границах в принципе комментируют достаточно неоднозначно: когда одни пытаются успокоить мирное население, вторые поддерживают нарратив «российской борьбы за выживание»
Institute for the Study of War отмечает, что на текущий момент основная реакция российских властей на ситуацию в Белгородской области сосредоточена в информационном поле. Исходя из этого, можно предположить, что никаких реальных шагов по предотвращению трансграничных рейдов, в том числе усиления приграничных войск или вовлечение новых формирований, на данный момент принято не было.
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