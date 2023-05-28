Не так давно была информация от Евгения Пригожина о том, что «ЧВК Вагнер» запустили процесс вывода наёмников с Бахмута на тыловые районы с дальнейшей передачей позиций российской регулярной армии. Бизнесмен с иронией, а может и нет, сообщил, что в городе останутся двое наёмников по прозвищам «Бибер» и «Долик»
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Спикер Восточной группировки войск Вооружённых сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарфаона отреагировал на заявление Пригожина о выводе наёмников. По его словам, «на сухом языке» эти заявления Пригожина говорят о «латентной капитуляции» его группировки. Он подчёркивает, что опасения бизнесмена о возможном исчезновении частной военной компании на фоне её потерь вполне аргументированы.
Эфир украинского канала ITCV, таймкод: 3:00
Ранее Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил вывод «вагнеровцев» с Бахмута, подметив, что на этом наёмники не исчезнут с поля боя. Он сообщил, что наёмники перегруппировываются в трёх других направлениях, а Бахмут сыграл серьёзную роль в российско-украинском конфликте.