Не так давно была новость о том, что в нейтральном воздушном пространстве над Чёрным морем активизировалась авиация стран-участников НАТО, в особенности речь про разведывательные беспилотные летательные аппараты. Некоторые были даже в сопровождении истребителей.
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Однако, «постоянным гостем» вблизи Крымского острова остаётся американский беспилотник RQ-4 Global Hawk, который вёл наблюдение в районе нападения на российское судно «Иван Хурс», атакованное украинскими морскими беспилотными катерами. По данным Министерства обороны России, атака была отражена, а для её совершения украинская армия воспользовалась «зерновыми коридорами»
Вполне вероятно, что западные разведывательные беспилотники имели доступ к информации о передвижении российского судна и уведомляли об этом украинское военное руководство, таким образом буквально координируя их действия. Конечно, не стоит исключать, что RQ-4 Global просто зависал в воздухе, но не заметить корабль «Иван Хурс» он не мог.
На текущий момент американский беспилотник находится вне акватории Чёрного моря.