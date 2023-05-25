Над Чёрным морем, недалеко от Крымского полуострова, зафиксирована возросшая активность авиации стран-участников НАТО. По данным мониторингового сервиса авиаперелётов Flightradar24, в нейтральном воздушном пространстве находится пять единиц западной авиационной техники.
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Над морем действует американский разведывательный беспилотный аппарат RQ-4B Global Hawk, а также британский разведывательный самолёт Boeing RC-135W River Joint под прикрытием истребителей Eurofighter Typhoon Королевских Военно-воздушные сил Великобритании. Примечательно, что после входа в авиапространство британской авиации, на борту самолётов были выключены транспондеры, идентифицирующие технику.
Американский беспилотник работает над Чёрным морем уже достаточно долго и не исключается, что с помощью его разведывательных данных координировалась украинская атака на российский военный корабль «Иван Хурс»
Сбитие американского беспилотника MQ-9 Reaper в марте этого года снизило активность разведывательных воздушных аппаратов Соединённых Штатов Америки, но со временем они стали вновь появляться на картах, не подлетая близко к Крымскому полуострову.