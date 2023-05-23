Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Премьер-министр Армении заявил о возможности выхода из ОДКБ
Только если они посчитают структуру организации недееспособной.
рекомендации
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянское правительство может принять решение о выходе из Организации Договора о Коллективной Безопасности(ОДКБ), если посчитает структуру организации недееспособной. Такой исход возможен только после того, как Ереван зафиксирует уход сил ОДКБ из Армении. Он добавил, что при таком исходе Армения будет рассчитывать на себя.

реклама

Подобное заявление уже звучало в марте 2023 года, но пока до дела не дошло, хотя тогда Армения решила не выдвигать кандидата на пост заместителя Генерального секретаря оборонительного союза. Впервые армянское правительство разочаровалось в ОДКБ к концу 2022 года, когда Азербайджан нарушил режим прекращения огня, а организация никак не отреагировала на прецедент для будущих приграничных столкновений.

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

Помимо этого Пашинян сделал ещё одно серьёзное заявление по признанию Нагорного Карабаха частью Азербайджана. Такое возможно только если азербайджанские власти смогут предоставить гарантии безопасности армянскому населению, проживающему на территории региона. Никол Пашинян неоднократно поднимал тему Карабаха, уверяя, что если Армения не откажется от претензий на регион, то развиваться ей никто спокойно не даст.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#армения #азербайджан #одкб #пашинян
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Украинская армия использует иорданские ракеты, которые первоначально были проданы Армении
В Армении считают необходимым отказаться от Карабаха
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сырский: ВСУ продвинулись по флангам Бахмута на 700 метров за сутки и стремятся окружить Вагнер
56
Пригожин отправил Шойгу ироничное поздравление с днём рождения
31
Пригожин без прикрас прокомментировал происходящее в Белгородской области
77
Пригожин критикует раздачу наград «За взятие Бахмута», а ЧВК «Вагнер» могут остаться без медалей
27
Военнослужащий ВСУ записал видео отступления из Бахмута на одном из последних БТР
3
Продажи RTX 4060 Ti начнутся 24 мая
4
Создан прототип эластичной «электронной кожи», способный улавливать колебания давления и температуры
1
Сырский считает, что украинская армия удерживает участок в Бахмуте, с которого начнётся контрнаступ
11
Интел рассказала о новой архитектуре "x86-S", где "S" предположительно означает "упрощенный"
5
Сырский прокомментировал ситуацию в Бахмуте словами "Ситуация сложная, но под контролем"
8
Для веб-браузера Edge разрабатывают игровой режим
1
Украина получит эскадрилью западных истребителей - Спикер ВВС ВСУ
11
ВСУ предприняли неудачную попытку сбить миномётным огнём флаг РФ со здания в освобождённом Бахмуте
+
Первые сравнения бюджетных RTX 4060 Ti 8Gb и RX 7600 в бенчмарках: NVIDIA уверенно лидирует
2
Путин поздравил вагнеровцев и военных ВС РФ с освобождением Артемовска
+
ЧВК "Вагнер" создает новые линии обороны для ВС РФ на окраинах Бахмута
1
Проникшая в Белгородскую область украинская ДРГ ведёт бои возле ряда населённых пунктов
5
Пригожин: В населенном пункте Бахмут нет ни одного украинского военного
3
Владимир Путин поздравил бойцов ЧВК Вагнер с освобождением Артёмовска
+
Медведев предложил Маску приехать в Бахмут и убедиться в поражении ВСУ
+

Популярные статьи

О быстрейшем твердотельном накопителе, обладающим скоростью оперативной памяти и состоящем из неё же
65
Как повысить свою самооценку и начать получать удовольствие от жизни - 10 полезных советов
14
Почему конфликт с Украиной не является войной и ни одна страна его так не называет
59
ТОП-8 способов сэкономить деньги при покупке комплектующих для ПК
9
Народная сборка для геймеров за 120 000р – 4К на максималках с GeForce RTX 4070 и Ryzen 7 5800X3D
31
Впечатления от Linux Mint 21.1 на игровом компьютере - противоречивый конкурент Windows в 2023 году
13
Google Pixel Fold в сравнении с Samsung Galaxy Z Fold 4
6
Итоги гоночного уик-энда 20-21 мая
+
Экс-офицер армии США считает, что ВКС РФ надо разбомбить авиабазы около польско-украинской границы
10
Бионический глаз с нейронной сетью позволит вернуть зрение полностью слепым людям
2

Сейчас обсуждают

Индра Олесь
15:40
Что там тухлая картинка в движении и иногда артефакты, что у других. Можно конечно какахами покидаться в другую сторону ради веселья.
Изменения в коде AMD FSR 3 могут указывать на возможность генерации нескольких кадров
Алексей Баев
15:39
Место мыльниц успешно заняли смартфоны.. А зеркальные фотоаппараты как были так и остаются уделом энтузиастов любителей. Есть у меня и сотовый и зеркалка кэнон 600Д с объективом Sigma 17-50 EX DC OS....
Как я обнаружил фейковые мегапиксели у смартфона улучшая старые фото с помощью нейросети
Александр Пономарев
15:38
ну скажем не в 11,30 а в 15.30 глюки прекратились.....
В «Ростелекоме» устранили массовый сбой интернет-соединения и рассказали о его причинах
Дмитрий Зяблов
15:37
За желудями же. 🤔😏
Военнослужащий ВСУ записал видео отступления из Бахмута на одном из последних БТР
hiveliberty
15:37
NVIDIA "продала" своим фанатам DLSS лишь для того, чтобы те покупали её железки дороже с видимостью, что они быстрее прошлых поколений. Единственное, где может быть оправдано применение FSR - игровые...
Изменения в коде AMD FSR 3 могут указывать на возможность генерации нескольких кадров
Genry
15:37
У автора только девоч.. игры в голове! И в эту голову не приходит, что большая часть компов никогда этих игр и не видела. И вот здесь ущербность любителей Винды становится просто катастрофической. Ка...
Впечатления от Linux Mint 21.1 на игровом компьютере - противоречивый конкурент Windows в 2023 году
Макеев Никита
15:35
Для Украины позитивный сценарий есть. Простой, понятный и очевидный для всех. Это освободить свою территорию.
Почему конфликт с Украиной не является войной и ни одна страна его так не называет
Владимир
15:35
Ща выйдет H.266 и эпл загибается со своим м1/м2. Все досвидули.
Intel готовит переход на новую архитектуру x86-S
Алексей Баев
15:35
Fujifilm F500EXR Что любопытно, в том же году что и фуджи (2011) вышел зеркальный фотоаппарат Canon 600D, который при сопоставимой цене выдавал и выдает очень детализированную картинку даже с китовым ...
Как я обнаружил фейковые мегапиксели у смартфона улучшая старые фото с помощью нейросети
Александр Денисов
15:34
А что если литиевый акум бахнет. Пока это хрень. Но кто умеет можно и сейчас такой диск себе отделить от оперативки тоесть отделить ну у кого 64гига
О быстрейшем твердотельном накопителе, обладающим скоростью оперативной памяти и состоящем из неё же
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем