Только если они посчитают структуру организации недееспособной.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянское правительство может принять решение о выходе из Организации Договора о Коллективной Безопасности(ОДКБ), если посчитает структуру организации недееспособной. Такой исход возможен только после того, как Ереван зафиксирует уход сил ОДКБ из Армении. Он добавил, что при таком исходе Армения будет рассчитывать на себя.

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Подобное заявление уже звучало в марте 2023 года, но пока до дела не дошло, хотя тогда Армения решила не выдвигать кандидата на пост заместителя Генерального секретаря оборонительного союза. Впервые армянское правительство разочаровалось в ОДКБ к концу 2022 года, когда Азербайджан нарушил режим прекращения огня, а организация никак не отреагировала на прецедент для будущих приграничных столкновений.

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Помимо этого Пашинян сделал ещё одно серьёзное заявление по признанию Нагорного Карабаха частью Азербайджана. Такое возможно только если азербайджанские власти смогут предоставить гарантии безопасности армянскому населению, проживающему на территории региона. Никол Пашинян неоднократно поднимал тему Карабаха, уверяя, что если Армения не откажется от претензий на регион, то развиваться ей никто спокойно не даст.