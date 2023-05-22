К такому выводу пришёл бразильский президент на саммите G7.

На прошедшем саммите G7 Президент Бразилии Бразилии Лула да Силва выступил с критикой в адрес Совета безопасности Организации Объединённых Наций. По его мнению, организация не имеет достаточной силы, чтобы организовать мирное урегулирование украинского конфликта.

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Что касается самостоятельного решения конфликта между Украиной и Россией, бразильский президент в это не верит. По его словам, ни украинский президент Владимир Зеленский, ни российский президент Владимир Путин не говорят о мире, они убеждены, что одержат победу. В качестве «миротворцев» Лула да Силва называет Китай, Индию и Индонезию.

Президент Бразилии отметил и несостоявшуюся встречу с Владимиром Зеленским, который не явился на неё. Как объясняет Лула да Силва, украинская сторона уведомила о своём опоздании, в это время бразильский президент принял делегацию из Вьетнама, но украинский президент так и не приехал. Бразильский президент считает, что Зеленский понимает что делает и он не расстроен. Позже представители обеих сторон объявили, что у президентов просто не сошлись графики.

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Президент Украины Владимир Зеленский дал комментарий по ситуации журналисту изданию Financial Times, который спросил, расстроен ли украинский президент несостоявшейся встречей. Зеленский сказал, что расстроен должен быть Лула да Силва, а не он.