На прошедшем саммите G7 Президент Бразилии Бразилии Лула да Силва выступил с критикой в адрес Совета безопасности Организации Объединённых Наций. По его мнению, организация не имеет достаточной силы, чтобы организовать мирное урегулирование украинского конфликта.
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Что касается самостоятельного решения конфликта между Украиной и Россией, бразильский президент в это не верит. По его словам, ни украинский президент Владимир Зеленский, ни российский президент Владимир Путин не говорят о мире, они убеждены, что одержат победу. В качестве «миротворцев» Лула да Силва называет Китай, Индию и Индонезию.
Президент Бразилии отметил и несостоявшуюся встречу с Владимиром Зеленским, который не явился на неё. Как объясняет Лула да Силва, украинская сторона уведомила о своём опоздании, в это время бразильский президент принял делегацию из Вьетнама, но украинский президент так и не приехал. Бразильский президент считает, что Зеленский понимает что делает и он не расстроен. Позже представители обеих сторон объявили, что у президентов просто не сошлись графики.
Президент Украины Владимир Зеленский дал комментарий по ситуации журналисту изданию Financial Times, который спросил, расстроен ли украинский президент несостоявшейся встречей. Зеленский сказал, что расстроен должен быть Лула да Силва, а не он.