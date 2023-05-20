Издание Bloomberg пишет, что страны G7, начавшие работу по темам саммита в Хиросиме, не готовы принять каких-либо положений, содержащих полный запрет на экспорт в Россию товаров, кроме лекарств, сельхозтоваров и продуктов питания. Однако «Большая семёрка» может расширить список запрещённых к экспорту товаров.
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Расширения запрета на экспорт в основном коснётся товаров, которые могут использоваться Россией для усиления своей армии. В том числе промышленное оборудование, электроника, а также товары промышленного производства, строительства, транспорта и бизнес-услуг. Текущий режим эмбарго позволяет экспортировать в Россию все товары, которые не являются санкционными.
В конце апреля была информация, что украинские союзники рассматривают расширения списка санкционных товаров до тех масштабов, которые запретят к отправке большую часть поставляемой в Россию продукции. Связано это с тем, что некоторые страны продолжают наращивать свой экспорт товаров в Россию.
Такое решение поддерживают в Соединённых Штатах Америки, но ключевые страны Европейского союза и Япония считают меру невыполнимой.