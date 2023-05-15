Украинский президент сделал марш-бросок по ряду европейских государств.

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Президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцом прокомментировал оставшиеся необходимые поставки вооружения для проведения контрнаступления. Он сказал, что «ещё пару визитов и всё», имея в виду свой марш-бросок со служебными визитами в европейские страны, которые либо обещают дать украинцам оружие, либо уже дали.

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На фоне этого Олаф Шольц подтвердил пакет военной помощи на общую сумму 2,7 миллиардов евро, который будет предоставлен украинской армии. Зеленский поблагодарил немецкого канцлера, сообщив, что Германия является второй страной по поставкам после Соединённых Штатов Америки, но он сделает всё, чтобы немцы стали первыми в этом списке.

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Известно, что Германия зарезервировала более 11 миллиардов евро на этот и последующие годы, чтобы продолжить военную поддержку украинской безопасности. Шольц отметил, что надеется на быстрое завершение конфликта из-за предоставленного современного оружия, но европейцы готовы и к долгосрочному сценарию, при котором они продолжат поддерживать Украину.