Не так давно была информация от издания Politico, что Соединённые Штаты Америки приветствуют решение Великобритании поставить Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, однако не собираются следовать их примеру. Американские чиновники отмечали, что позиция их страны остаётся прежней.
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Вчера же Государственный секретарь Энтони Блинкен дал официальный комментарий на поставку британских ракет украинской армии. Он отметил, что «разные страны будут поставлять разные вещи» в зависимости от своих технологий, возможностей и отталкиваясь от необходимостей.
Блинкена спросили, почему штаты, являясь основным «донором» Украины, не поставляют дальнобойные ракеты. Он объяснил это тем, что Соединённые Штаты Америки предоставили украинцам «уникальную помощь» и другие союзники могут делать вещи, отличающиеся от действий американцев.
Решение Великобритании, по словам Энтони Блинкена, принято в рамках коалиционного и скоординированного процесса. Проще говоря, союзники в курсе инициативы британского правительства поставить украинской армии крылатые ракеты Storm Shadow дальностью поражения до 300 километров.