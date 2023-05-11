Ранее российский президент Владимир Путин объявил о снятии запрета на полёты авиакомпаний в Грузию, соответствующее решение вступит в силу с 15 мая. К тому же своим указом Путин отменил визовый режим с кавказским соседом, после чего Министерство иностранных дел отменило рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию.
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на ситуацию, назвав её очередной российской провокацией. По её мнение, отмена Россией визового режима для грузин неприемлема из-за боевых действий на украинских территория и оккупации грузинских территорий, имеется в виду существование Южной Осетии и Абхазии как отдельных государств.
Стоит отметить, что полномочия грузинского президента ограничены по сравнению с правительством, утверждаемым парламентом. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили от партии «Грузинская мечта» поддерживал инициативу по возобновлению авиасообщений с Россией, в том числе введение безвизового режима, но позиция Зурабишвили оставалась такой же категоричной.
По данным Министерства транспорта, в настоящее время перевозчики готовятся к возобновлению полётов в Грузию. Всего еженедельно будет отправляться семь рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно.