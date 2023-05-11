Президент Чехии Пётр Павел в эфире чешского радио обсудил ситуацию с поставкой Украине американских истребителей F-16, допустив, что однажды запад сможет порадовать украинское правительство таким решением.
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Он уточнил, что на текущий момент решение о передаче истребителей не принято и основное препятствие тому - позиция Соединённых Штатов Америки. Как объяснил чешский президент, американское правительство по ряду причин не планирует передавать украинцам свою авиацию, в том числе опасаясь, что некоторые технологии могут попасть в руки россиян.
Другая из причин - длительное обучение украинских лётчиков. Среди западных лидеров есть убеждение, что длительная подготовка пилотов к принятию на вооружение западной авиации делает решение о передаче несвоевременным и бессмысленным.
Пётр Павел добавил, что переговоры продолжаются и однажды, возможно, мы «удивимся, если в результате Украина получит несколько F-16, но с демонтированной частью этой техники»
В радиоэфире чешский президент подтвердил передачу украинской армии двух установок «КУБ», а также выразил заинтересованность в поставках украинцам чешских самолётов-штурмовиков L-159.