Но передать никто ничего не будет.

Президент Чехии Пётр Павел в эфире чешского радио обсудил ситуацию с поставкой Украине американских истребителей F-16, допустив, что однажды запад сможет порадовать украинское правительство таким решением.

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Он уточнил, что на текущий момент решение о передаче истребителей не принято и основное препятствие тому - позиция Соединённых Штатов Америки. Как объяснил чешский президент, американское правительство по ряду причин не планирует передавать украинцам свою авиацию, в том числе опасаясь, что некоторые технологии могут попасть в руки россиян.

Другая из причин - длительное обучение украинских лётчиков. Среди западных лидеров есть убеждение, что длительная подготовка пилотов к принятию на вооружение западной авиации делает решение о передаче несвоевременным и бессмысленным.

Пётр Павел добавил, что переговоры продолжаются и однажды, возможно, мы «удивимся, если в результате Украина получит несколько F-16, но с демонтированной частью этой техники»

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В радиоэфире чешский президент подтвердил передачу украинской армии двух установок «КУБ», а также выразил заинтересованность в поставках украинцам чешских самолётов-штурмовиков L-159.