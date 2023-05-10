На фоне объявленного вчера Соединёнными Штатами Америки нового пакета военной помощи Украине, сумма которого составляет 1,2 миллиардов долларов, Государственный секретарь Энтони Блинкен сделал броское заявление во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.
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По его словам, у украинской армии есть всё необходимое для проведения наступательных операций и выхода на границы 24 февраля 2022 года, то есть возвращения всех территорий, взятых Россией под свой контроль за последние 14 месяцев боевых действий.
Блинкен уверен, что дело не только в оружии, но и в обучении, которое организовали для украинских военнослужащий союзники. Он подметил, что важным фактором являются правильные планы Украины, от которых зависит фактический результат.
Ранее была информация от издания CNN, что в Пентагоне подтвердили сбитие российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» украинскими силами противовоздушной обороны. В этом украинцам помог зенитно-ракетный комплекс Patriot.