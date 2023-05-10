Дело не только в оружии, но в обучении украинской армии.

На фоне объявленного вчера Соединёнными Штатами Америки нового пакета военной помощи Украине, сумма которого составляет 1,2 миллиардов долларов, Государственный секретарь Энтони Блинкен сделал броское заявление во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

реклама

По его словам, у украинской армии есть всё необходимое для проведения наступательных операций и выхода на границы 24 февраля 2022 года, то есть возвращения всех территорий, взятых Россией под свой контроль за последние 14 месяцев боевых действий.

Блинкен уверен, что дело не только в оружии, но и в обучении, которое организовали для украинских военнослужащий союзники. Он подметил, что важным фактором являются правильные планы Украины, от которых зависит фактический результат.

рекомендации 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RX 7900XT подешевела на порядок 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Много <b>4070</b> в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее была информация от издания CNN, что в Пентагоне подтвердили сбитие российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» украинскими силами противовоздушной обороны. В этом украинцам помог зенитно-ракетный комплекс Patriot.