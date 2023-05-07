Не так давно Евгений Пригожин анонсировал отступление ЧВК «Вагнер» 10 мая с позиций в Бахмуте, которые будут переданы российской армии. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров предложил свою помощь, разместив на «вагнеровских» позициях силы чеченского спецназа «Ахмат»
реклама
Спикер Восточной группировки войск Вооружённых сил Украины Сергей Череватый дал комментарий изданию CNN на фоне анонсированного Евгением Пригожиным отступления ЧВК «Вагнер» с позиций. Он считает, что Пригожин блефует, а в Бахмуте всё также продолжаются ожесточённые бои.
По словам украинского офицера, российская армия по-прежнему выпускает 20 тысяч артиллерийских снарядов в день, поэтому слова про «снарядный голод» являются абсолютным бредом. Череватый отметил, что несмотря на это, украинская армия всё ещё удерживает небольшую часть города.
Сергей Череватый добавил, что битвы продолжаются в формате позиционной войны, а противник пока что не добился серьёзного прорыва. При этом Евгений Пригожин уверен, что Бахмут будет взят чеченским спецназом «Ахмат»