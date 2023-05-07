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Спикер ВСУ: Пригожин блефует, в Бахмуте идут тяжелые бои
По его словам, ничего не поменялось с момента оглашения отступления.
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Не так давно Евгений Пригожин анонсировал отступление ЧВК «Вагнер» 10 мая с позиций в Бахмуте, которые будут переданы российской армии. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров предложил свою помощь, разместив на «вагнеровских» позициях силы чеченского спецназа «Ахмат»

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Спикер Восточной группировки войск Вооружённых сил Украины Сергей Череватый дал комментарий изданию CNN на фоне анонсированного Евгением Пригожиным отступления ЧВК «Вагнер» с позиций. Он считает, что Пригожин блефует, а в Бахмуте всё также продолжаются ожесточённые бои.

По словам украинского офицера, российская армия по-прежнему выпускает 20 тысяч артиллерийских снарядов в день, поэтому слова про «снарядный голод» являются абсолютным бредом. Череватый отметил, что несмотря на это, украинская армия всё ещё удерживает небольшую часть города.

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Сергей Череватый добавил, что битвы продолжаются в формате позиционной войны, а противник пока что не добился серьёзного прорыва. При этом Евгений Пригожин уверен, что Бахмут будет взят чеченским спецназом «Ахмат»

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#россия #украина #вагнер #бахмут #пригожин #чвк «вагнер»
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КРОМЕ ЕГО ЗАЯВЛЕНИЙ ОН ПОКАЗЫВАЕТ УБИТЫХ ДЕСЯТКАМИ БОЙЦОВ . ПРАВИЛЬНО ОН ГОВОРИТ, ЧТО У НИХ ЕСТЬ МАТЕРИ, ЖЕНЫ, ДЕТИ. 5 МАЯ СНИМАЛИ. КАК ОН СКАЗАЛ ЕЩЁ СВЕЖАЯ КРОВЬ. ЛЕЖАТ РЯДАМИ . ДА ОНИ НАШЛИ УКР...
В Кремле сказали, что видели обращение Пригожина касательно выхода ЧВК «Вагнер» из Бахмута
dagnoparte
01:23
Да пока только европу обезжиривают, которая платит за все прихоти их сюзерена
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dagnoparte
01:22
Тогда много кто не заработает. К примеру на войне в украине и санкциях сша заработали в прошлом году дополнительных 2 триллиона долларов.
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01:22
Из 12 он 8 поднимаетсчя на эту высоту и 4 планирует оттуда по спирали.
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dagnoparte
01:17
А шо? В них мусор ещё остался на складах? Странно, а я думал они его уже всё бандеровцам в долг навялил по цене современных новинок)))
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Борис Дайтер
01:17
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Пригожин: Бахмут будет взят силами чеченского подразделения «Ахмат»
Сергей Николенко
01:14
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dagnoparte
01:06
минус 100$ за винду делает в итоге комп дороже, чё найс жадины/спекулянты и тут хотят навариться. Такое может быть только в рф((((
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A224
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что ты сказать-то всем хочешь? d14, d15 - отличный кулер, один из лучших но и стрела и кулеры на базе неё не хуже. есть и ещё всякие фантеки и так далее. результаты у всех "лучших кулеров" плюс минус ...
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