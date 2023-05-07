По его словам, ничего не поменялось с момента оглашения отступления.

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Не так давно Евгений Пригожин анонсировал отступление ЧВК «Вагнер» 10 мая с позиций в Бахмуте, которые будут переданы российской армии. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров предложил свою помощь, разместив на «вагнеровских» позициях силы чеченского спецназа «Ахмат»

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Спикер Восточной группировки войск Вооружённых сил Украины Сергей Череватый дал комментарий изданию CNN на фоне анонсированного Евгением Пригожиным отступления ЧВК «Вагнер» с позиций. Он считает, что Пригожин блефует, а в Бахмуте всё также продолжаются ожесточённые бои.

По словам украинского офицера, российская армия по-прежнему выпускает 20 тысяч артиллерийских снарядов в день, поэтому слова про «снарядный голод» являются абсолютным бредом. Череватый отметил, что несмотря на это, украинская армия всё ещё удерживает небольшую часть города.

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Сергей Череватый добавил, что битвы продолжаются в формате позиционной войны, а противник пока что не добился серьёзного прорыва. При этом Евгений Пригожин уверен, что Бахмут будет взят чеченским спецназом «Ахмат»