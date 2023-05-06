Вчера основатель ЧВК «Вагнер» объявил о выходе бойцов частной военной компании из Бахмута уже 10 мая на фоне «снарядного голода», из-за которого число погибших среди наёмников растёт, а наступать становится проблематично. Пригожин попросил Генштаб выпустить распоряжение о замене наёмников подразделениями российской армии.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию, сказав, что она его расстраивает, как и отсутствие реакции на неё со стороны Министерства обороны России. В свою очередь, Кадыров предложил подменить «вагнеровцев» в Бахмуте бойцами «Ахмат»
По словам чеченского лидера, если «старший брат» Пригожин уйдёт со своей частной военной компанией из Бахмута, то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, на место которого придёт «младший брат» Кадыров с «Ахматом»
Стоит напомнить, что до публикации видео с анонсированным отступление ЧВК «Вагнер» из Бахмута Евгений Пригожин обрушился с критикой военного руководства России, которое отказывается поставлять боеприпасы, из-за чего гибнут добровольцы, подписавшие контракт с частной военной компанией.