Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Кадыров предложил сменить ЧВК «Вагнер» в Бахмуте бойцами «Ахмат»
Глава Чечни считает передислокацию войск вопросом нескольких часов.
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Вчера основатель ЧВК «Вагнер» объявил о выходе бойцов частной военной компании из Бахмута уже 10 мая на фоне «снарядного голода», из-за которого число погибших среди наёмников растёт, а наступать становится проблематично. Пригожин попросил Генштаб выпустить распоряжение о замене наёмников подразделениями российской армии.

реклама

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию, сказав, что она его расстраивает, как и отсутствие реакции на неё со стороны Министерства обороны России. В свою очередь, Кадыров предложил подменить «вагнеровцев» в Бахмуте бойцами «Ахмат»

По словам чеченского лидера, если «старший брат» Пригожин уйдёт со своей частной военной компанией из Бахмута, то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, на место которого придёт «младший брат» Кадыров с «Ахматом»

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Стоит напомнить, что до публикации видео с анонсированным отступление ЧВК «Вагнер» из Бахмута Евгений Пригожин обрушился с критикой военного руководства России, которое отказывается поставлять боеприпасы, из-за чего гибнут добровольцы, подписавшие контракт с частной военной компанией.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #бахмут #пригожин #чвк «вагнер» #кадыров #ахмат
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Участница шоу «Дом-2» отправила ЧВК «Вагнер» артиллерийские снаряды
Клинтон предвещал конфликт Украины с Россией ещё в 2011 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Кремле сказали, что видели обращение Пригожина касательно выхода ЧВК «Вагнер» из Бахмута
50
Samsung намерена за 5 лет догнать и перегнать TSMC в контрактном производстве чипов
1
Российский дрон «Упырь» прибыл в СВО, где ведёт охоту на украинские танки и артиллерию
+
Су-35 ВКС РФ сбил украинский самолёт ракетой "воздух-воздух" - видео от МО РФ
9
Зеленский не сомневается в успехе контрнаступления
8
Казахстан закрыл границы для параллельного импорта в Россию
29
Сколько лет может «прожить» жёсткий диск и какие бренды эксперты называют менее надёжными
26
Курганмашзавод вышел на высочайшие темпы производства БМП-3 и их передачи в войска
9
Новый отчет Backblaze показывает, что большинство жестких дисков умирают менее чем через 3 года
7
Из-за повышенного веса для БМП, Bradley может периодически застревать в украинском чернозёме
5
Лавров заявил, что Россия ответит «конкретными действиями» на атаку беспилотниками по Кремлю
8
В Киеве придумали новый довод в пользу поставки на Украину американских истребителей F-16
5
Современная версия отечественного Т-62М будет превосходить "украинский" ОБТ Leopard 1А5 во многом
2
Стоимость GeForce RTX 4080 опустилась ниже рекомендованной, но RX 7900 XTX всё-равно дешевле
19
Муки выбора GeForce RTX 3060 – какую видеокарту купить, и почему Radeon RX 6650 ХТ всё равно лучше
2
Модели GeForce RTX 4070 отличаются качеством чипов и лимитом TGP — лучшую можно найти даже по РРЦ
8
Стив Возняк заявил, что искусственный интеллект в электромобилях Tesla способен убивать людей
4
38 смартфонов Xiaomi получили официальную русскую прошивку MIUI 14 на Android 13
7
Евгений Пригожин обратился к Сергею Шойгу и Валерию Герасимову
44
Адский огонь в Бахмуте: в Сети появились кадры применения зажигательных боеприпасов по кварталам города
5

Популярные статьи

Девятнадцать кораблей и 57 истребителей армии Китая пересекли срединную линию в Тайваньском проливе
16
На фоне СВО "Ростех" запустил в серию новейшие истребители танков 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф
10
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
37
Россия, Иран и Китай намерены "перезагрузить" систему коллективной безопасности в Персидском заливе
7
5 конкурентов Forza Horizon 5 в 2023 году
2
Тестирование двух Radeon 7000, или есть ли жизнь на PCI
24
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
25
О редких американских суперкарах
5
ID-Cooling SE-224-XT Black V2 против ID-Cooling SE-206-XT - битва китайских башен
+
Почему наступательная операция ВСУ может окончиться не начавшись, и когда США даст Киеву Abrams
5

Сейчас обсуждают

Kot_V_Tapok
07:16
Достаточно было не скакать с воплями. И прислушиваться к мнению жителей СВОЕЙ страны. И все было бы нормально. Элементарные вещи. Всего то
Клинтон предвещал конфликт Украины с Россией ещё в 2011 году
Геннадий Бутов
07:14
Ещё какая ЗАКАЗНЮЩАЯ
В Кремле сказали, что видели обращение Пригожина касательно выхода ЧВК «Вагнер» из Бахмута
Владислав Заневский
07:12
Правильно, нечего этот западный шлак тащить в нашу священную державу. Казахи секут фишку, настоящие братья.
Казахстан закрыл границы для параллельного импорта в Россию
Вячеслав Ермолаев
07:09
Если бы дорожил, то не бросал людей в атаку. До Вас что, никак не дойдёт, что он не подчиняется военному командованию? Они не могут ему приказать. Они могут только согласовывать действия. Сейчас он за...
В Кремле сказали, что видели обращение Пригожина касательно выхода ЧВК «Вагнер» из Бахмута
Vorvort
07:04
Хуангу привет с его DLSS. Он думал только ему одному можно мылить картинку?
RX 7900 XTX выдаёт 100 FPS в 4K с FSR 2 в самых современных играх
Максим Ширшов
07:03
У предателей есть фамилия, имя, отчество. Пора их называть своими именами - например один из предателей это герасимов.
Участница шоу «Дом-2» отправила ЧВК «Вагнер» артиллерийские снаряды
Vorvort
07:01
Автор, каким образом частное лицо отправило снаряды ЧВК?
Участница шоу «Дом-2» отправила ЧВК «Вагнер» артиллерийские снаряды
Сергей Махов
06:52
Абсолютно согласен,да ведь и Пригожин не оканчивал военных академий... Но, при этом я нисколько не умаляю его стремления приближаться к нашей победе...
В Кремле сказали, что видели обращение Пригожина касательно выхода ЧВК «Вагнер» из Бахмута
Вячеслав Ермолаев
06:51
Ты, дружок, нам лапшу не вешай, прикрываясь мнимыми друзьями. Похоже ты сам заказной.
В Кремле сказали, что видели обращение Пригожина касательно выхода ЧВК «Вагнер» из Бахмута
Юрий Михайлишин
06:47
Слушайте, но, о нехватке боеприпасов Пригожин говорит уже давно. Что происходит? Генштаб приговорил чвк к смерти?
Motorola Razr+ 2023 на Snapdragon 8+ Gen 1 протестировали в Geekbench
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем