ЧВК «Вагнер» передаст им свои позиции 10 мая.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Не так давно Евгений Пригожин объявил об отступлении ЧВК «Вагнер» 10 мая с позиций в Бахмуте. Российская армия должна была взять под свой контроль занятые наёмниками позиции, но глава Чечни Рамзан Кадыров успел предложить свою помощь, а если быть конкретнее, то размещение сил чеченского подразделения «Ахмат» в городе.

реклама

Пригожин согласился на предложение Кадырова, обсудив передачу занятых позиций чеченскому спецназу. Основатель ЧВК «Вагнер» поблагодарил чеченского главу, что «Ахмат», вероятнее всего, имея возможности для получения всего необходимого и ресурсы, готов встать на позиции «вагнеровцев» в Бахмуте.

Если обе стороны сумеют договориться, то в момент отхода с позиций сил ЧВК «Вагнер», их место займут «кадыровцы», которым предстоит завоевать ещё чуть более двух тысяч квадратных метров города. Пригожин подчеркнул, что Бахмут несомненно будет взят силами чеченского подразделения «Ахмат»»

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ранее была новость, что бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Наталья Хим передала артиллерийские снаряды ЧВК «Вагнер», предложив российского оборонному ведомству перенять эстафету.