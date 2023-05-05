Связано это с дефицитом боеприпасов.

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о первоначальных планах занять Бахмут к 9 мая, однако по состоянию на текущий момент частной военной компании для полного контроля над городом осталось взять 2 тысячи квадратных метров из 45 тысяч.

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Однако руководство «вагнеровцев» приняло решение покинуть позиции в городе, передав их российской армии. Пригожин объясняет это 90% дефицитом боеприпасов и высокими потерями среди наёмников как раз таки по этой причине. Он попросил начальника Генштаба подписать распоряжение о передаче позиций подразделениям Министерства обороны России, указав с какого числа наёмников заменят российские военные.

Остатки ЧВК «Вагнер» будут выведены в тыловые лагеря, чтобы «зализать» раны - заявил Пригожин. Он добавил, что следующее появление «вагнеровцев» на поле боя произойдёт тогда, когда они снова будут нужны России. Перед этим Пригожин публиковал видео с трупами бойцов частной военной компании, обвиняя военное руководство в отсутствии стабильных поставок боеприпасов.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о готовящемся выходе частной военной компании из Бахмута, но никаких комментариев по этому поводу не дал.