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Участница шоу «Дом-2» отправила ЧВК «Вагнер» артиллерийские снаряды
Она призвала Минобороны сделать то же самое.
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Буквально вчера основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о выходе частной военной компании из Бахмута в течение следующих пяти дней. Количество потерь среди наёмников растут из-за «снарядного голода», а проводить наступательные операции становится всё сложнее на фоне 70% дефицита боеприпасов. За некоторое время до этого бизнесмен публиковал видео с критикой российских чиновников на фоне погибших наёмников.

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Наталья Хим, ранее участвовавшая в реалити-шоу «Дом-2», сообщила, что оказала содействие ЧВК «Вагнер» в организации поставок артиллерийских снарядов. Она отметила, что если даже в её силах оказалось найти боеприпасы, то российское оборонное ведомство тем более может это сделать. Правда, скромная поставка со стороны бывшей участницы реалити-шоу не сможет как-то повлиять на ситуацию, тем более уже принято решение об отводе наёмников в тыл для «зализывания ран»

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В то же время в Государственной думе выразили мнение, что никаких частных военных компаний вовсе существовать не должно. Все подразделения должны находиться в подчинении одного государственного командования, чтобы избежать неурядиц 

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#россия #вагнер #чвк «вагнер»
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