Он помогал частной военной компании с боеприпасами.

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В конце апреля 2023 года с должности заместителя министра обороны России по материально-техническому обеспечению был освобождён генерал-полковник Михаил Мизинцев, который впоследствии нашёл себе место в рядах ЧВК «Вагнер»

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Как сообщается, офицер российского оборонного ведомства занял должность заместителя командира частной военной компании. Правда, не уточняется замещать Мизинцев будет командира подразделения или самого Евгения Пригожина.

Михаил Мизинцев уже успел объявиться в одном из тренировочных лагерей частной военной компании, где обсудил нюансы подготовки военнослужащих с отработкой навыков ведения ими боевых действий в различных ситуациях.

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Стоит отметить, что во время нахождения генерал-полковника на своей штабной должности, он неплохо помог ЧВК «Вагнер», о чём упоминал Евгений Пригожин. С его слов, сам по себе Мизинцев подошёл ответственно к своей работе в тылу: грамотно распоряжался боеприпасами, начал ремонтировать необходимые виды вооружений и наладил поставку артиллерийских снарядов для «вагнеровцев», чем сохранил жизни некоторых бойцов.