Он считает, что они сделали всё для одобрения заявки страны.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором отчитался о проведении диалога с Генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Зеленский подчеркнул, что мнение главы североатлантического альянса является крайне важным.

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По словам украинского президента, Украина должна вступить в НАТО уже на саммите североатлантического альянса в Вильнюсе, который пройдёт летом этого года. Он считает, что ни большинство украинцев, ни европейцев, ни жителей стран-участников НАТО не поймут отсутствия ожидаемого приглашения украинского государства в североатлантический альянс, добавив: «Украина сделала всё для того, чтобы наша заявка была удовлетворена»

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Нюанс в том, что западные страны неоднократно подчёркивали необходимость завершения боевых действий, уже после чего для украинцев откроются двери в североатлантический альянс. Тем более заявка Украины хоть и была одобрена рядом стран, включая прибалтийские(Литва, Латвия, Эстония), некоторые европейские(Польша, Чехия, Северная Македония, Румыния, Словакия, Черногория) и американские(Канада) страны, Соединённые Штаты Америки считают целесообразным обсудить этот вопрос в другое, более подходящее, время.

