Страна сделала это на фоне введения аналогичного запрета со стороны двух европейских стран.

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Не так давно Польша и Венгрия объявила о прекращении импорта сельскохозяйственных продуктов украинского происхождения, чтобы защитить национального производителя. Вместе с этим был прекращён транзит украинских товаров, в том числе зерна, но позже обе страны его всё-таки возобновили.

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Болгария, как и другие европейские страны, тщательно наблюдали за ситуацией и желали предпринять аналогичные меры, чтобы разобраться с массовыми протестами местных фермеров, недовольными слишком большой текучкой иностранной продукции.

В болгарском правительстве отметили, что они надеяться получить взаимопонимание от Европейского союза, ранее осудившего решения Польши и Венгрии. По словам Премьер-министра Гылыба Донева, Болгария остаётся солидарна с Украиной, но банкротство болгарских фермеров ничем не поможет украинцам.

На текущий момент прекратили импорт ряда сельскохозяйственных продуктов из Украины следующие страны: Польша, Венгрия, Словакия. К ним присоединилась и Болгария.

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Также читайте статью, где расписывается проблема экспорта украинского зерна в Европу и почему европейские страны отказываются от него.