Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Болгария ввела запрет на импорт продуктов питания из Украины
Страна сделала это на фоне введения аналогичного запрета со стороны двух европейских стран.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Не так давно Польша и Венгрия объявила о прекращении импорта сельскохозяйственных продуктов украинского происхождения, чтобы защитить национального производителя. Вместе с этим был прекращён транзит украинских товаров, в том числе зерна, но позже обе страны его всё-таки возобновили.

реклама

Болгария, как и другие европейские страны, тщательно наблюдали за ситуацией и желали предпринять аналогичные меры, чтобы разобраться с массовыми протестами местных фермеров, недовольными слишком большой текучкой иностранной продукции.

В болгарском правительстве отметили, что они надеяться получить взаимопонимание от Европейского союза, ранее осудившего решения Польши и Венгрии. По словам Премьер-министра Гылыба Донева, Болгария остаётся солидарна с Украиной, но банкротство болгарских фермеров ничем не поможет украинцам.

На текущий момент прекратили импорт ряда сельскохозяйственных продуктов из Украины следующие страны: Польша, Венгрия, Словакия. К ним присоединилась и Болгария.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Также читайте статью, где расписывается проблема экспорта украинского зерна в Европу и почему европейские страны отказываются от него.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#украина #польша #венгрия #болгария
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинские танкисты умудрились оторвать Leopard 2 башню – инцидент произошёл в Польше в 2023 году
60
Появилось фото первого уничтоженного в зоне СВО немецкого бронеавтомобиля Dingo
20
Первая БМП Bradley поражена огнём вертолета Ка-52 при попытке перейти в контрнаступление
17
Истребитель Су-27 почти сбил британский Rivet Joint – ракета прошла рядом с самолётом НАТО
20
Колонна польских танков PT-91 Twardy зафиксирована на украинском полигоне
14
Первый вариант видеокарты GeForce RTX 3060 включал 3840 ядрер CUDA
1
Танк Leopard 2A4 под управлением экипажа ВСУ оторвал башню другому танку Leopard на полигоне
12
Европейский Союз в замешательстве, и не знает как реагировать на нападение на посла в Судане
+
Российский танк Т-90 обнаружили на заправке в Луизиане
2
В рабочих сценариях AMD Ryzen 7 7800X3D оказался на 7% быстрее в Linux, чем в Windows 11
2
Офицер из Генштаба осуждён за просьбу дать взятку стиралкой Bosch
12
В иранском небе на видеокадрах замечены российские Су-35С, закупленные для армии республики
3
Минэнерго США предупредило "Росатом" о нарушении действующего законодательства США
12
Panasonic получила преференции на поставку тяговых батарей для электромобилей американской сборки
2
Финляндия начинает возведение забора на границе с Россией
6
Российским ученым удалось создать отечественный аналог станции 5G
3
Блогер купил на Авито GeForce GTX 970 за 5000 рублей и она потянула последние игры с комфортным FPS
7
Западная пресса: Россия активно использует секретное оружие, лишающее ВСУ связи через Starlink
6
В ЧВК Вагнер опровергли слухи о присутствии своих сотрудников в Судане
+
Почему отмена наличных денег в России — это плохая идея
4

Популярные статьи

Игра на нервах США - Авианосец НОАК Шаньдун установил рекорд по вылетам самолётов в районе базы Гуам
1
Почему покупка Noctua - это деньги на ветер
168
10 самых популярных процессоров апреля 2023 года — очень неожиданные результаты
35
Как ошибка измерения в 0,6 В привела к тому, что у меня оказалось 4 автомобильных аккумулятора
55
Обзор и тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R
18
О малоизвестных играх, стоящих вашего внимания
4
Нашего полку прибыло: Президент Бразилии во время визита в Китай призвал мир отказаться от доллара
16
Китай успешно испытал наземную систему ПРО HQ-19. Цель: парировать ракетные угрозы Индии и США
4
Jonsbo D31 Mesh - интересный корпус за адекватные деньги. Мини-обзор базовой версии
1
20 красивых и захватывающих игр, которые пойдут на слабом компьютере или ноутбуке
2

Сейчас обсуждают

Vorvort
07:45
Готику 2: Ночь Ворона забыл и Disciples 2, 3. Half Life 2 интересна со всеми эпизодами, также Герои Меча и Магии V.
20 красивых и захватывающих игр, которые пойдут на слабом компьютере или ноутбуке
Александр Сергеевич
07:35
Бедные эльфы плачут кровавыми слезами от 60 гц. шары не выпали?как же вы в реальном мире будете выживать непонятно?
Блогер купил на Авито GeForce GTX 970 за 5000 рублей и она потянула последние игры с комфортным FPS
Александр Молотков
07:32
А смысл писать что Noctua говно, когда: 1. Его особо нигде и не купишь; 2. Даже если и купишь - стоить он будет дороже хорошей водянки (типа Arctic 360). Так что бессмысленные метания, я уж молчу что ...
Почему покупка Noctua - это деньги на ветер
Владимир Дранников
07:32
О, вот один нарисовался
Intel разрабатывает новые системы охлаждения для чипов мощностью до 2000 Вт
Vorvort
07:31
4К давно бы стало мейнстримом и за недорого если бы фанатики Nvidia не скупали поделия Хуанга за оверпрайс.
Цены на топовые модели RTX 4000 в США уже опустились ниже рекомендованных
Midnight Sun
07:26
https://glav.su/files/messages/ed4abd17dde6d3d9d20addf51be9d212.jpg
С неба на Киев обрушился неопознанный объект
Просто Хомяк
07:25
Данных у нас нет, но с ПВО у них всё не очень хорошо на данный момент, это точно. Проблема в том, что даже такое ПВО представляет угрозу нашей авиации.
У Украины кончаются боеприпасы для ПВО и ЗРК
denius
07:20
Одни с перепугу полезли забор тыкать остальные для России ии так были просто шкодливыми мудаками,визжащими из под стола.
Скандинавские разведки уверены, что Москва готовит атаку на объекты подводной инфраструктуры
Mr. Night
07:14
Брать надо пример с России. У нас в этом плане все в правовом поле - бузотеры, спонсируемые Коллективным Западом, могут и срок получить.
Митингующие кинули яйцо в лоб Макрону во время его визита во французский регион
Александр Сергеевич
07:12
Не путайте зеоны с целеронами!зеон как раз полноценный кристалл а целер инвалид кастрат.
Intel разрабатывает кулеры мощностью 2000 Вт для будущих чипов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем