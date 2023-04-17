Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Иранский суд вынес приговор десяти военным за решение сбить украинский Boeing 787-800
Его сбили в январе 2020 года, в результате чего погибло 176 человек.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
RTX 4080 дешевеет вопреки курсу
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

В январе 2020 года случилась трагедия, в результате которой самолёт Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение вблизи Тегерана, из-за чего погибло 176 человек, в том числе жители Украина и Ирана.

реклама

Официальная причина катастрофы, которую огласили в Иране - пожар двигателей. На следующий день после происшествия украинское правительство заявило, что одна из версий крушения - сбитие самолёта советским зенитно-ракетным комплексом «Тор», что в конце концов признали и сами иранские власти.

На тот момент американо-иранские отношения были напряжены, а за пять дней до инцидента был ликвидирован иранский генерал Касем Сулеймани, ответственный за уничтожение ряда американских объектов. Украинский самолёт был принят за американскую крылатую ракету.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Иранский суд вынес приговор десяти военным, которые ответственны за ошибочное сбитие украинского гражданского самолёта. Максимальную ответственность понёс оператор «Тора», который без разрешения командного центра идентифицировал самолёт как вражеский, нанесся два выстрела. Остальные причастные также понесли наказание в виде лишения свободы на срок от 1 до 13 лет.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#украина #иран #boeing
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Проблемы экспорта украинского зерна в Европу и почему европейские страны отказываются от него
Волкер: Украина уже может изолировать Крым от России
Венгрия пообещала Украине сохранить транзит украинского зерна
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Как женская сборная по биатлону Украины превратилась в орудие смерти, и почему молчит МОК
57
Россия и Иран объединяются для создания своей версии Starlink - системы «Сфера»
8
В Украине отреагировали на запрет Польши по импорту украинского зерна
16
Котировки нефти марки Urals проломили установленный западом «потолок цен»
25
ВС РФ нанесли удар по «гвардии наступления» ВСУ
12
Эксперт объяснил почему ПВО Украины оказались бессильны перед планирующими авиабомбами ВКС РФ
1
В китайских магазинах появились уникальные модели GeForce RTX 4070 в розовом цвете для фанатов аниме
6
Компания Sony запатентовала технологию, улучшающую управление в мобильных играх
+
Украина ожидает на поставку истребителей F-16 по итогам «Рамштайн-11»
9
Новая система РЭБ РФ с дальностью до 36 тыс км способна "глушить" спутники на геостационарной орбите
11
Свежий драйвер Intel повысил fps для Arc A750 в Dead Space Remake на 63 %, но этим не ограничился
+
Пригожин рассказал, что такое «Бахмутская мясорубка», и почему украинская армия не наступает
11
Финляндия начала строительство забора с колючей проволокой вдоль границы с Россией
8
Почему не стоит верить сообщениям о поставках оружия Украине и России
2
Украина собрала армию из тысяч дронов-камикадзе – как армия РФ будет защищать танки и ПВО от БПЛА
9
На вездеход АТС-59Г установили 25-мм зенитку 2М-3М, превратив гражданскую технику в грозу дронов
3
Инсайдер поделился характеристиками RX 7800 XT
16
Низкая цена на Radeon RX 6800 обусловила отсутствие проблем с доступностью GeForce RTX 4070
41
США стали крупнейшим экспортером сжиженного газа и более 40% идет в Европу
7
GTA 6 может не запуститься на Xbox Series S и слабых ПК из-за высоких системных требований
10

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)
13
Intel i5 13400 или AMD Ryzen 7600X, DDR5 или DDR4 - мучительный выбор для апгрейда в 2023 году
143
Сказание о том, как англосаксы основали Москву
24
Военные разработки, которые используются в быту практически каждым человеком
9
Мои мысли о выборе из самых дешёвых смартфонов в 2023 году
1
Немецкие танки Leopard - история легенды
5
Обзор рынка комплектующих на 04.23 (Процессоры)
31
Играем в запрещеночку - обходим ограничения Steam для Warhammer III: Гномы Хаоса
1
Проблемы экспорта украинского зерна в Европу и почему европейские страны отказываются от него
5
Диванная аналитика рынка видеоигр с последующим разоблачением
5

Сейчас обсуждают

Елена Лысенко
03:05
Я надеюсь вы это пишите из окопа. Иначе вы просто балабол, который хочет загребать жар чужими руками.
Как женская сборная по биатлону Украины превратилась в орудие смерти, и почему молчит МОК
Foxchasing
02:48
Орлан никогда не был отвёрточной сборкой, с уверенностью могу сказать что ни французских, ни швейцарских комплектующих там никогда не было, про китайские не в курсе. может с февраля 22 что-то новое по...
Reuters: В российской военной технике находят китайские компоненты
VRoman
02:45
А зачем ей дополнительная память, когда ей всё равно чипа не хватает тянуть более 60FPS в этой игре? Я например снижаю настройки пока 100-120 FPS не будет в гонках или шутерах. Скорость важнее красоты...
Стоимость Radeon RX 7900 XT опустилась ниже ценника GeForce RTX 4070 Ti
32Влад32
02:25
Иногда лучше ничего, чем какая то хрень. Но при том отношении к своим военным, какое сейчас на Украине - ничему удивляться не приходится.
Под Бахмутом со стороны ВСУ появились неопознанные бронемашины на базе танка
32Влад32
02:22
Непуганый идиот. Сами придумали про себя, что они какие то особенные, а остальные - дураки. И ведут себя соответствующим образом. История развития человечества - это вообще для них ничто. Поэтому и вс...
Волкер: Украина уже может изолировать Крым от России
Dimon1996
02:17
Как, что значит? Лучшая сборка скринов из Ситилинка. Впрочем, как обычно.
GeForce RTX 4070 + Ryzen 7 7700X – лучшая игровая сборка весны 2023 года для геймеров и энтузиастов
Денис Стрельников
02:15
Идиот
В российском интернет-пространстве продолжается борьба против VPN
Динияр Нурмагометов
02:10
на этом сайте забыли о чём они пишут? что за дебилы редакторы, собирайте компы, не лезьте в политику, ну не ваше это дело совершенно
Как женская сборная по биатлону Украины превратилась в орудие смерти, и почему молчит МОК
Сергей Vorvort
02:01
Ловите наркомана! 😂 Лучшая сборка сейчас по прайс/перфоманс - 5800Х3D + 6800XT. У кого бабла море и любит лучи - 7800Х3D + 4090. Кому лучи не нужны и денег дофига - 7800X3D + 7900XTX. Наконец владель...
GeForce RTX 4070 + Ryzen 7 7700X – лучшая игровая сборка весны 2023 года для геймеров и энтузиастов
REY_B_
01:58
А 11 винда так может?
Апрельское обновление Windows 11 вызывает проблемы с панелью задач
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем