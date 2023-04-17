Его сбили в январе 2020 года, в результате чего погибло 176 человек.

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В январе 2020 года случилась трагедия, в результате которой самолёт Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение вблизи Тегерана, из-за чего погибло 176 человек, в том числе жители Украина и Ирана.

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Официальная причина катастрофы, которую огласили в Иране - пожар двигателей. На следующий день после происшествия украинское правительство заявило, что одна из версий крушения - сбитие самолёта советским зенитно-ракетным комплексом «Тор», что в конце концов признали и сами иранские власти.

На тот момент американо-иранские отношения были напряжены, а за пять дней до инцидента был ликвидирован иранский генерал Касем Сулеймани, ответственный за уничтожение ряда американских объектов. Украинский самолёт был принят за американскую крылатую ракету.

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Иранский суд вынес приговор десяти военным, которые ответственны за ошибочное сбитие украинского гражданского самолёта. Максимальную ответственность понёс оператор «Тора», который без разрешения командного центра идентифицировал самолёт как вражеский, нанесся два выстрела. Остальные причастные также понесли наказание в виде лишения свободы на срок от 1 до 13 лет.