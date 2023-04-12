Недавно была информация, что Министерство юстиции Соединённых Штатов Америки проводит собственное расследование утечки секретных документов Министерства обороны при поддержке Пентагона. Предполагается, что о ближайших результатах сообщат только через 2 - 3 месяца.
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Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с Государственным секретарём Энтони Блинкеном заявил, что штаты очень серьёзно относятся к произошедшей утечки секретных документов.
По его словам, в Пентагоне ежедневно проводятся совещания на этот счёт. Американский министр отметил, что они продолжают расследование и обыскивают буквально всё, пока не найдут источник утечки, не определят масштабы события. Блинкен от себя добавил, что обговаривал факт утечки с союзниками, пытаясь заверить их о возможностях штатов хранить секретную информацию.
Ранее была информация, что утечка секретных документов никак не повлияет на дальнейшую военную поддержку Украины. При этом в Конгрессе Соединённых Штатов Америки заговорили о «смертельной опасности» утечки разведывательных данных для украинской армии.