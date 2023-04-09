Министерство юстиции Соединённых Штатов Америки начинает собственное расследование по поводу утечки секретных документов Пентагона, где описывается подготовка Украины для осуществления весеннего контрнаступления. Ведомство пока не даёт никаких более объёмных комментариев .
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Американское министерство уточняет, что расследование проходит в тесном контакте с Министерством обороны Соединённых Штатов Америки. Пока никакой информации о правдивости или поддельности документов американцы не публикуют.
В опубликованных документах нет точной даты проведения контрнаступательных операций, описания боевых задач, но есть информация о количестве готовящихся бригад, поставляемой техники. Скорее всего, штаты сами не представляют когда украинцы перейдут в контрнаступление.
В Администрации президента Украины считают, что утечка документов направлена на раскол украинских союзников. Главное управления разведки Министерства обороны Украины называет опубликованные документы подделкой и операцией российских спец. служб.
Ранее издание The New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram появились секретные документы, в которых якобы описывается как Соединённые Штаты Америки и страны-участники НАТО будут готовить Вооружённые силы Украины к весеннему контрнаступлению.