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Утечка документов Пентагона может иметь смертельные последствия для украинской армии - Конгресс США
Россия может накрыть иностранные агентурные сети.
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Произошедшая утечка секретных документов Министерства обороны Соединённых Штатов Америки, которую в штатах видят серьёзной проблемой и даже расследуют, может обернуться смертельной опасностью для украинской армии. Об этом заявил конгрессмен Джим Хаймс, член комитета палаты представителей по вопросам разведки.

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По его словам, если всё-таки документы являются подлинными, то имеющиеся у штатов данные, передаваемые Киеву, могли спасать жизни украинских военнослужащих, но сейчас всё может измениться. Российские власти, зная проблему, запросто разберутся с агентурными сетями, которые установлены в Министерстве обороны России, ЧВК «Вагнер» и даже Кремле.

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К тому же участники разведывательного альянса «Пять глаз», включающего в себя Соединённые Штаты Америки, Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию, могут дважды подумать перед тем, как предоставлять штатам свои наиболее важные разведывательные данные. При таких обстоятельствах устоявшаяся разведывательная сеть в России попросту обрушиться, что негативно скажется на фронтовых успехах украинской армии.





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#россия #сша #украина #пентагон #конгресс
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