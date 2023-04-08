Сделал это сооснователь крупного украинского банка.

Сооснователь украинского банка Monobank Владимир Яценко объявил конкурс, в рамках которого пообещал выплатить от себя 20 миллионов гривен(более 500 тысяч долларов) производителю беспилотных летательных аппаратов, который сможет посадить дрон своего производства на Красной площади.

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Одно из условий - произойти это должно 9 мая, то есть на День победы. К тому же дрон должен иметь опознавательные знаки, например какой-то из украинских лозунгов. Управлять дроном должен украинский военнослужащий.

Примечательно, что сам Яценко является инициатором производства дронов «Довбуш Т10», но его беспилотники принимать участие не будут. По словам украинского бизнесмена, обещанная сумма может быть увеличена, для этого украинцам дали возможность жертвовать деньги на так называемый «призовой фонд»

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Ранее в деревне Свитино на территории Новой Москвы был обнаружен украинский беспилотник, который упал в ста метрах от железной дороги. Он был сделан из дерева и пенопласта, покрашен в цвет украинского флага и содержал патриотические лозунги.