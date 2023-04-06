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Johnson & Johnson согласились выплатить 8,9млрд$ по иску на присыпку, которая якобы вызывает рак
Сделают они это в течение 25 лет.
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Американская компания Johnson & Johnson, специализирующаяся на производстве санитарно-гигиенических материалах, согласилась выплатить компенсацию по исковому заявлению на сумму 8,9 миллиардов долларов из-за детской присыпки, которая якобы вызывает рак. Судебные разбирательства длились десять лет.

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На компанию суммарно было подано около десяти тысяч исков. Связано это с тем, что детская присыпка производства Johnson & Johnson на основе талька содержит асбест, отнесённый к первой группе канцерогенов. В ряде штатов Соединённых Штатов Америки проводят усиленную борьбу с асбестом, избавляясь от него в фундаменте старых зданий.

Скандал вокруг детской присыпки заставил прекратить её выпуск по всему миру в 2023 году, в Соединённых Штатах Америки это произошло раньше - в 2021 году. Руководство компании считает, что претензии надуманные и не имеют научного обоснования, но всё же отказалось от товара.

Johnson & Johnson уже проиграли ряд аналогичных дел, поэтому, скорее всего, решили раз и навсегда решить этот вопрос. В 2016 год суд присяжных обязал компанию компенсировать 72 миллиона долларов семье женщины, умершей от рака яичников. Учитывая, что рак яичников один из самых распространённых у женского пола, мощный канцероген в виде асбеста мог усилить его развитие - к такому выводу пришёл суд присяжных.

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В 2021 году 22 женщины подали коллективный иск, где заявили, что присыпка вызвала у них рак яичников. Верховный суд удовлетворил их требование по компенсации на сумму 2,5 миллиардов долларов.

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#johnson & johnson
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