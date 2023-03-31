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Компания Tesla выпустила собственное пиво, бутылка которого имитирует дизайн электрокара Cybertruck. Стоимость упаковки из трёх бутылок составляет 89 долларов, то есть почти 30 долларов за одну бутылку(330мл).Напиток можно заказать с доставкой. Правда, для жителей СНГ такое предложение неактуально, так как доставляется он по европейским странам. Примечательно, что жителям Соединённых Штатов Америки тоже не выйдет так просто заказать новинку. Тираж бутылок ограниченный, только каким количеством не уточняется.
По заявлению компании, пиво сварено в Берлине. Это лёгкое пиво вида пильзнер, в котором есть вкус цитрусовых, бергамота и сладких фруктов. На сайте упоминается, что напиток создан с уважением к немецкой традиции Reinheitsgebot, по которой варят «чистое немецкое пиво» уже более пятисот лет.
Это не первый случай, когда Tesla промышляет торговлей алкогольной продукцией. В 2020 году они выпустили бутылку Tesla Tequila в форме молнии, которая выдерживалась не менее 15 месяцев в бочках из французского дуба.