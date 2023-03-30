Украина сможет закупать на эти деньги вооружение.

Правительство Германии утвердило предоставление Украине военной помощи на общую сумму 12 миллиардов евро. Эти деньги страна сможет потратить на вооружение. Правда, сумма будет разбита на три транша. «Важно поддерживать Украину столько, сколько необходимо» - говорится в заявлении трёх политиков, представляющих в немецком парламенте коалицию по поддержке Украины.

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Часть суммы - 3,2 миллиарда евро, Украина сможет получить уже в этом году. Оставшиеся 8,8 миллионов евро будут предоставляться в течение следующих 8 лет - с 2024 по 2032 год. Издание Reuters сообщает, что обещанная сумма не входила в бюджет Германии, но по запросу Министерства обороны и иностранных дел бюджетный комитет Бундестага сделал исключение.

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Несмотря на выделенную помощь, Соединённые Штаты Америки в любом случае предоставляют украинской армии больше половины от получаемого, а также способствуют всем важным решениям по военным поставкам. Такая ситуация вызывает недовольство среди республиканских политиков и их сторонников, ведь военный конфликт происходит не на американском континенте, а на европейском, соответственно, европейцы должны иметь большую заинтересованность в его урегулировании.