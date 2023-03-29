Произошло это на дружеской встрече политического руководства.

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Британская газета The Guardian, ссылаясь на своего источника, рассказала о прошедшей накануне Нового года московской вечеринке старых друзей, где присутствовало нынешнее политическое руководство, в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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По словам источника издания, все гости произносили тост и Песков не остался в стороне. Начал он с интригующего: «Я предполагаю, что вы ожидаете, что я что-то скажу», намекая на сложившуюся ситуацию в Украине, а закончил обнадёживающим: «Все станет намного сложнее. Это займет очень и очень много времени»

Очевидец рассказывает, что гости не обрадовались такому «анонсу». Среди них были люди, которые ожидали скорого завершения конфликта и речь о его затяжном продолжении их не порадовала.

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Очевидно, что изначальная ситуация в феврале 2022 года не должна была перерастать в кровопролитные боевых действия, при которых о мирном урегулировании не идёт никакой речи, а обе стороны конфликта настроены действовать на истощение друг друга, наращивая свой военный потенциал для проведения дальнейших стратегических наступательных операций.