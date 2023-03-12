Экономическая ситуация в Пакистане оставляет желать лучшего, поэтому страна пытается заработать на продаже боеприпасов и военной техники через Великобританию. Издание Firstpost сообщает, что Пакистан может поставить Киеву 44 советских танка Т-80УД в обмен на финансовую помощь со стороны западных стран. Примечательно, что эти танки закупались у самой Украины с 1997 по 1999 год.
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При этом Пакистан продолжает поддерживать экономические отношения с Россией, в особенности из-за потенциального импорта пшеницы. В день начала боевых действий между Россией и Украиной российский президент Владимир Путин провёл встречу с пакистанским премьер-министром Имраном Ханом.
Как указывают источники издания, Россия пытается склонить Пакистан в свою сторону через Китай, чтобы страна не присоединилась к западным странам, оказывающим военную помощь украинской стороне.
На текущий момент Пакистан готовиться к поставке Украине 10 тысяч единиц реактивных снарядов, предназначенных для РСЗО «Град», через порт в Германии.