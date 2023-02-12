Они уже отправили партию из 10 тысяч снарядом РСЗО «Град»

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Пакистан имеет большой арсенал техники советской эпохи, включая боеприпасы. Сейчас часть из них отправляются Украине в рамках военной помощи, причём страна планирует только наращивать поставки. Вооружённые Силы Украины уже вскоре получат более 10 тысяч боеприпасов РСЗО «Град», которые отправляются через немецкий портовой город Эмден.

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При этом всём Пакистан неоднократно просил Россию снизить цены на газ и нефть из-за экономического кризиса. Страна пользуется льготной стоимостью на российский газ, продолжая поставлять Украине своё вооружение.

Все военные поставки совершаются через морские пути и союзные Украине страны, конечным маршрутом которых становится портовой город Гданськ. В январе этого года через судоходную компанию Project Shipping украинской стороне было отправлено 146 контейнеров прямо с пакистанских артиллерийских заводов. В том же месяца была отправлена партия из 50 тысяч артиллерийских боеприпасов.

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Ранее Пакистан и Украину уже объединяла связь в военно-промышленном комплексе. Пакистан закупал у Украины партии советских танков Т-80УД суммарным количеством 320 единиц всего за 600 миллионов долларов. Начиная с 1991 по 2020 год, Украина имела военных контрактов с Украиной на 1.6 миллиардов долларов.