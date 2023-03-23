На бывшего гражданина Украины Кирилла Стремоусова в 2022 году было возбуждено уголовное дело по подозрению в государственной измене, так как он перешёл на сторону российских сил с момента занятия ими Херсонской области.
реклама
Одесский суд Малиновского района вызвал на судебное слушание дела про государственную измену бывшего заместителя главы херсонской военной администрации. Нюанс в том, что Стремоусов погиб 9 ноября 2022 года, в день отступления российских войск с правого берега Херсонской области. Официальная версия - ДТП в 8 километрах от Новой Каховки.
Погибшего вызвали в суд повторно, направив ему повестку о явке на судебное заседание по месту последнего проживания и опубликовав соответствующее заявление на сайте суда. Можно понять, что с того момента ничего не изменилось и Стремоусов, как и его защитник, по-прежнему не явились на судебное заседание, что было прокомментировано судьёй по делу: «Причина неявки на судебное заседание неизвестна»
Интересно, что херсонскому политику даже поменяли защитника, так как срок у прошлого истёк срок полномочий.